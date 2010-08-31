Канье Уэст и Jay-Z выпускают дуэтный альбом

Рэперы Канье Уэст и Jay-Z выпустят совместный альбом. Информация о готовящемся релизе появилась в личном блоге Уэста, который выложил вторую дуэтную композицию под названием «Monster». Первый совместный трек появился неделей раньше, им стала песня «Power». Как сообщает музыкант, альбом будет называться «Throne». На сегодняшний день уже записано пять песен для новой пластинки. Ну, а пока лидеры хип-хопа работают над альбомом, в октябре выходит сольная работа Уэста «Dark Twisted Fantasy», которая станет пятой в дискографии музыканта.