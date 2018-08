Выходят ранние записи Боба Дилана

19 октября в продажу поступят сорок семь оригинальных демо-записей Боба Дилана , записанных им в период с 1962 по 1964 годы, и бутлег из восьми альбомов 62-67 годов. Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя. Выпуском бутлега артиста занимается студия Columbia Records. Ранние записи Дилана прошли соответствующий ремастеринг. Бутлег будет называться «The Bootleg Series Volume 9—The Witmark Demos». Причем для всех композиций сохранен моно-формат записей, треки сохранят тот вид, который предполагался самим музыкантом. Издание будет представлено как на CD-дисках, так и на виниловых пластинках. Кроме того на двух CD выйдут демо-записи Дилана. Многие из композиций были исполнены только под аккомпанемент акустической гитары, губной гармоники и иногда под фортепиано. Слушая эти записи, можно проследить рост музыканта как автора и исполнителя от ранних традиционных песен «Man On The Street» и «Ramblin’ Gamblin’ Willie» до социальной лирики «Blowin 'In The Wind», «The Times They Are A Changin’» и гениальной баллады «Mr. Tambourine Man». Любопытен и тот факт, что все представленные в сборнике песни были написаны Диланом в возрасте 21-23 лет. Пятнадцать из представленных 47 треков еще ни разу не выходили на физических носителях. К ним относятся, например, такие композиции, как «Ballad For A Friend», «Long Ago, Far Away», «The Death Of Emmett Till» и «Guess I’m Doing Fine». Релиз будет снабжен большим буклетом с редкими фотографиями Боба Дилана и заметками историка музыки Колина Эскотта.