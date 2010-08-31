Дима Билан заболел после отдыха в Турции

Российский певец Дима Билан вместе со своими друзьями провел минувший уик-энд в Турции. Два дня они жили в пятизвездочном номере на берегу Антальи, чередуя приемы солнечных ванн с морскими прогулками под парусами. «Это мои самые долгожданные выходные. Я уже давно мечтаю вот так – покачаться на волнах подальше от журналистов и обязанностей», - пишет в своем блоге Дима Билан. Однако от резко изменившихся погодных условий в России, прилетев в Москву, певец заболел. «Я себя сейчас плохо чувствую – простудился, знобит. Пью теплое молоко с медом, а потом лезу под одеяло и смотрю фильмы, – пишет 28-летний Дима. – Думаю, что за несколько дней уже встану на ноги». Напомним, в начале 2010 года Дима Билан отдыхал на Гоа. Шесть лет назад он уже отдыхал в Индии, и решил оказаться там снова.