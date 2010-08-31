Майкл Джексон может вновь стать героем фильма

Успех фильма о короле поп-музыки «Майкл Джексон: Вот и все», который был основан на видеозаписях последних репетиций артиста, заставил кинокомпании задуматься о том, чтобы создать еще ряд кинолент о музыканте. Так, экс-партнер Джексона Рон Ньют сейчас ведет переговоры с Голливудом о том, чтобы на основе его раритетных видео сделать новый фильм. Речь идет о фрагментах видеозаписей знаменитого тура Майкла Джексона 1981 года «Triumph Tour». Ньют утверждает, что в его распоряжении находятся документальные съемки, которые запечатлели Джексона на репетициях и в кругу семьи. Фильм «Майкл Джексон: Вот и все» заработал в мировом прокате более 260 миллионов долларов.