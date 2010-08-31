Татьяна Зыкина выпускает новый альбом

Татьяна Зыкина скоро выпускает новую пластинку под рабочим названием «Реагируй». Ее презентация должна состояться 15 октября в Санкт-Петербурге и 31 октября в Москве. Звучание нового диска исполнительницы будет отличаться от дебютного альбома «Ощущение реальности», потому как она на этот раз попробовала себя в роли аранжировщика и некоторые песни обработала сама. Саунд-продюсером альбома «Реагируй» стал Александр Андреев («ГДР»). Татьяна Зыкина скоро выпускает новую пластинку под рабочим названием «Реагируй». Ее презентация должна состояться 15 октября в Санкт-Петербурге и 31 октября в Москве. Звучание нового диска исполнительницы будет отличаться от дебютного альбома «Ощущение реальности», потому как она на этот раз попробовала себя в роли аранжировщика и некоторые песни обработала сама. Саунд-продюсером альбома «Реагируй» стал Александр Андреев («ГДР»).