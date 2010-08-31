Мелани Би разошлась с мужем

Мелани Браун и ее муж, продюсер Стивен Белафонте решили расстаться. Об этом рассказал сам супруг экс-перчинки. Стивен уже ведет переговоры по поводу развода со своим адвокатом в Лос-Анджелесе. «Все кончено, – заявил Белафонте. – Мел скоро вернется в Великобританию, а я останусь здесь». По утверждению источника, близкого к паре, причиной расставания супругов стали ссоры на почве ревности. «Мел и Стивен уже давно не были счастливы и постоянно ссорились. Мел говорила, что нужно закончить отношения. Одна из их проблем – это ревность. Один просто сходит с ума, когда другой получает от кого-то знаки внимания», – рассказал друг Мелани. Мелани Браун и Стивен Белафонте поженились в 2007 году, всего через полгода после того, как Мел рассталась с отцом своего ребенка Эдди Мерфи. В 2008 году они устроили повторную свадебную церемонию для друзей и близких. Увы, но это не очень поспособствовало укреплению семейных уз