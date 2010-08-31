Алена Винницкая побывала на сгоревших руинах (ФОТО)

Недавно Алена Винницкая была в Макеевке, где она выступала на праздничном вечере, приуроченном Дню города. Перед концертом, Алена вместе с группой заехали в местный клуб «Шоколад» по приглашению руководства. Два года назад певица открывала этот клуб, была первым артистом, выступившим на его сцене. В этот приезд Винницкая увидела лишь мрачное сгоревшее заведение. Певица не ожидала увидеть такую удручающую картину: «Знаете, так тяжело смотреть на останки заведения, в котором жизнь била ключом. Невероятно как одним махом огонь сжигает все дотла. Обидно, что самое популярное в городе заведение, исчезло за считанные часы», - прокомментировала певица. Перед отъездом Алена пообещала, что обязательно выступит на втором открытии клуба.