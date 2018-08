Участники первого состава Depeche Mode пишут совместный трек

Когда-то работавшие вместе Винс Кларк и Мартин Гор трудятся над совместным треком. Песня будет называться «Zaat» и войдет в новый альбом проекта Винса Кларка Erasure. Винс Кларк был одним из участников Depeche Mode в самом начале их творческого пути. Именно его перу принадлежат такие хиты группы, как «Just Can’t Get Enough», «New Life», «Dreaming of Me». Винс покинул DM сразу после выхода дебютной пластинки, основав коллектив под названием Yazoo, а позже - Erasure . На счету Erasure уже двенадцать студийных альбомов, выпущенных в период с 1986 по 2007 годы. Сами же Depeche Mode и Мартин Гор в феврале этого года завершили гастрольное турне в поддержку альбома «Sounds of the Universe», поэтому сейчас ничего не мешает такому совместному творчеству Гора со своим экс-коллегой. Данных о выходе новой пластинки Еrasure пока нет. Зато есть информация о выходе сингла коллеги Винса по группе Энди Бэлла. Композиция под названием «Non-stop» появится в продаже 11 октября этого года.