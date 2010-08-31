Animal ДжаZ работают над новым альбомом

Группа Animal ДжаZ работает над новым студийным альбомом. Пластинка пока не имеет названия, но музыканты сообщают, что в нее войдут порядка 16 треков. На своих концертах Animal ДжаZ уже играет 5 новых композиций: «2010», «Токсикоз», «Вера и Свастика», «Ждать», «Падать вверх». На своих осенних концертах группа планирует представить еще несколько новых песен. Кроме того, в начале сентября пройдут съемки клипа на трек «2010» , в котором будет «беспрецедентное количество компьютерной графики». Презентация видео планируется на середину осени этого года. Дата релиза новой пластинки Animal ДжаZ пока неизвестна. Напомним, что последний номерной альбом группы «Эгоист» увидел свет в прошлом году.