На честь ювілею телеканала «1+1» на Майдані Незалежності співатимуть «БИ 2» та «Океан Ельзи»

У вересні 2010 року телеканал «1+1» святкує 15-річний ювілей з моменту першого виходу в ефір. Саме 12 вересня 1995 року в ефірі українського телебачення вперше пролунали слова ведучої Людмили Клепакової «Шановні глядачі! В ефірі – «Студія «1+1» і програма «Імперія кіно». 12 вересня 2010 року з нагоди свого 15-річчя телеканал «1+1» влаштовує грандіозний концерт на столичному Майдані Незалежності, у якому візьмуть участь популярні музичні команди – російський гурт «БИ 2» та українські музиканти «Океан Ельзи». Вхід вільний, початок о 20.00. Після закінчення концерту на всіх глядачів чекає святковий феєрверк. Телевізійну версію концерту глядачі «1+1» побачать наприкінці вересня.