Леди Гага села на энергетическую диету

Из-за загруженного графика турне рацион певицы составляют хумус и кокосовое молоко. Известная постоянным стремлением к большему Леди Гага приказала составить себе специальную диету, которая обеспечит ей внутренний генератор энергии. «Сейчас основу ее рациона составляют зерновые чипсы, тофу, ломтики индейки, хумус и кокосовое молоко, - рассказала хореограф турне Лади Гаги Лори Энн Гибсон. - И, в качестве баловства, мы можем съесть один-два тоста с вином». Дальше Гибсон добавила, у Леди Гаги обширные музыкальные планы: «Она собирается делать все с еще большим размахом. Вы увидите в ней большее, чем даже она есть на самом деле».