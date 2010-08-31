«Ранетки» обещают выпустить новый альбом в марте 2011 года

«Ранетки» объявили о том, что в марте будущего года состоится релиз нового альбома группы. Сейчас коллектив работает над его записью и параллельно репетирует концертную программу, с которой выступит в Москве и Санкт-Петербурге. В сет-лист будущих концертов девушки пообещали включить две-три новые композиции. О том же, какие песни и в каком количестве войдут в их новый лонгплэй, артистки предпочитают не распространяться. Напомним, что «Ранетки» также снимают несколько клипов, обещая порадовать поклонников новыми видеоработами до конца этого года. Интересен тот факт, что продюсер группы Сергей Мильниченко недавно заявил о запуске двух аналогичных проектов — бойз-бэнда «Воробьи» и команды «Пудра», состоящей из двенадцати участниц. Не исключается, что «Ранетки» проведут ряд совместных выступлений с новыми музыкальными коллективами.