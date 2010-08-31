Надежда Бабкина поставила кровать в автобус

Все время провожу в трудах. График выступлений до конца сентября расписан: концерты каждый день. Всю Россию мы объехали, причем честно так, на автобусе. Даже соорудили кровать в нем – там и отсыпались, насколько позволяли знаменитые российские дороги… Теперь направляемся в Белоруссию. Одним Минском не ограничимся, заедем в Вилейку, Кобрин, Пинск, Бобруйск – всего почти 20 городов. Скучать зрителям не придется, моя юбилейная программа «Песни России» – эффектное и заводное зрелище. Вместе со мной гастролируют ансамбль «Русская песня», фолк-группа «После 11» и шоу-балет «Живая планета». Дилетантов мы не держим, гоним сразу поганой метлой. Работаем на совесть, потому и живем неплохо: все «колхозники», как я называю ребят, при квартирах и машинах. Приглашениями на разные церемонии открытия, юбилеи не брезгуем. А что? Это тоже наша работа. Люди – они везде люди, хоть в Бобруйске, хоть в офисе Газпрома в Москве, и охота до хлеба и зрелищ у всех одинаковая. Когда же я отдыхать буду? А я совсем не устала, чего мне расслабляться! Выбралась на недельку с семьей сына на море (я же в этом году бабушкой стала!) – и будет. А вообще, если опостылеет все, у меня от этого состояния есть универсальное спасение в виде дачи. Убегаю туда от всех – шиш найдете. Зимой снег гребу, летом сорняки дергаю. Погорбатишься так, о своем подумаешь, успокоишься – вот тогда и возвращаться можно.