Анастасии Приходько по ночам не спится

А как же, есть кое-что новенькое. Собираюсь вот замуж! С моим любимым (избранником Анастасии стал 24-летний бизнесмен из Абхазии по имени Нурик. – Ред.) мы, надеюсь, сыграем свадьбу уже совсем скоро. Не очень хочу, чтобы она походила на недавнее бракосочетание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Не выношу пиара. На свадьбу прессу приглашать не стану. Это мое личное, семейное событие. Позову только самых близких. Кроме предсвадебных хлопот, у меня сейчас много репетиций. Во-первых, участвую в новом украинском проекте «Танцую для тебя». Телезрители увидят не только, как мы с моим партнером Кириллом выступаем, но и нашу закадровую жизнь. Во-вторых, я занята в мюзикле «Горилка с бульбашками». Там я играю главную роль – девушку Ксению, сильно влюбленную в одного парня. Моими партнерами по площадке стали многие замечательные артисты: Филипп Киркоров, Нонна Гришаева, ребята из поп-группы «Дискотека «Авария», Алексей Маклаков. Съемки проходят в Киеве. Времени это отнимает очень много, так как я впервые играю в мюзикле и подхожу к этому ответственно. Результат сможете оценить в новогоднюю ночь, правда, на украинских телеканалах. Может, и в России потом покажут по телевизору. Ой, у меня же еще и концертов полно! Зрители уже оценили мои новые песни, которые вы скоро услышите на всех радиостанциях. Но самое главное – это выпуск первого альбома, над которым я очень серьезно сейчас работаю. Планирую выпустить его в конце октября. Из-за творчества почти нет свободного времени. Книги читаю редко, беру всю информацию в Интернете. С друзьями тоже вижусь редко, а ведь гулять люблю, особенно ночью, когда мало машин.