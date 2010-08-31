Какой сюрприз ждет Татьяну Пискареву?

Сегодня, 31 августа свой День рождения празднует звезда шоу «Народная звезда», певица Татьяна Пискарева. Как бывает в такой день, все вокруг происходит только ради именинницы. Но не обо всем сама именинница знает... Мы связались с Татьяной Пискаревой, которая утверждает, что целый день проведет в состоянии любви «к себе любимой». Певица рассказала: «С утра меня уже напоили шампанским мои родственники. Помните, как говорил знаменитый киногерой о таком поступке? Так вот, хотелось бы причислить себя к аристократическому обществу, а не к их оппонентам. Целый день я намерена провести в угоду себе самой. Я буду в салоне красоты, буду делать покупки, буду особенно вкусно кушать и делать все только в свое удовольствие». Совершенно другую картину праздничного дня рисует ближайшая подруга именинницы, Света Легкая. Друзья во главе со Светой собираются сделать Татьяне сюрприз: «Мы знаем, как Таня намеревается провести свой день. Но так спокойно его прожить не удастся. Как снег на голову, в последний день лета, на нее свлятся ее друзья. В основном, ее побратимы по шоу «Народная звезда». Это Суперблондинка Оля Полякова, режиссер Максим Паперник, преподаватели и участники шоу. Мы устроим Тане сюрприз, а потом затащим ее на каток, где будем кататься и веселиться до поздней ночи». Отметим, что Татьяна Пискарева отличается оригинальностью в праздновании своих Дней рождения. В прошлом году она организовала костюмированную пиратскую вечеринку, два года назад – стилизованную пионерскую зорьку с огромным костром. Как видим и в этом году, благодаря друзьям Татьяны Пискаревой, праздник пройдет с особенным, «зимним» шармом.