У Пугачевой случилось горе

Алла Пугачева оплакивает смерть личного водителя. Анатолий Сураков 17 лет работал у Примадонны. Эту печальную новость сообщили одноклассники личного водителя Аллы Пугачевой. - Про таких, как Толик, в газетах не пишут, а между тем он проработал у Пугачевой водителем более 17 лет! - поделились друзья Суракова. - Ему ведь всего 47 лет было, еще бы жить да жить... Этот московский смог у многих отнял здоровье. Еще неделю назад с Толиком созванивались, все с ним было хорошо. А потом узнаем новость - Толика больше нет, тромб оторвался... Конечно, вся семья в шоке. Осталась жена, дочь... - Спасибо Алле Борисовне, которая помогла собрать деньги на похороны, - продолжают друзья водителя. - Она добрый человек, очень переживает эту утрату. За эти годы Толик стал ей близким человеком, практически членом ее семьи. Хотя всякое было. И увольняла она его не раз, когда он приходил на работу навеселе. Но она и добро помнит. Все-таки Сураков за эти годы ни одного плохого слова про нее журналистам не сказал. Уважал ее, боготворил. Как говорится, служил ей до последнего дня верой и правдой.