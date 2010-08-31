Иван Дорн: Я изначально говорил, что хочу петь сольно

- Сейчас ходит много слухов по поводу того, что я бросил группу «Пара Нормальных» и оставил Аню с нерешенными проблемами. Я покинул проект, потому что у меня закончился контракт. А с Аней у нас остались отличные отношения, – рассказал Иван Дорн ведущим программы «Подъем» сегодня утром. - Когда я пришел в группу, я сразу сказал, что в перспективе хочу сольно выступать. И что рассматриваю группу как определенную ступень. Но я делал по максимуму для того, чтоб все было круто... По словам Дорна, теперь он будет заниматься сольной карьерой и продолжит работать телеведущим. - Я уже написал около восьми песен. И я считаю, что это достойный материал. Уже есть люди из России, которые готовы мной заниматься. Но они просили пока что не называть их. Я планирую работать на два «фронта» – на украинский и российский рынок. Но жить хочу в Киеве, – поделился планами на будущее Иван. Тем временем, вместо Ивана Дорна участником группы «Пара нормальных» стал выпускник «Фабрики зірок 3» Артем Мех! В новом составе группа уже успела «засветиться» на заключительном дне первого этапа национального отбора участников на конкурс «Евровидение-2011». А на днях состоялись съемка нового клипа. Смотрите «Подъем» на «Новом канале» по будням в 7:00