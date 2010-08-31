Ольга Цибульская встала к штурвалу

Ведущая программы «Клипсы» (Новый канал) Ольга Цибульская решила освоить новый вид транспорта и подзарядиться свежими впечатлениями. И отправилась кататься на моторной лодке по Днепру. – Сначала было немного сложно управлять лодкой. Я даже села на мель. Однако потом вошла во вкус. Это непередаваемые ощущения, когда сильный ветер бьет в лицо и волны разбиваются о борт. Едешь вдоль Киева, особенно мимо Почтовой площади, и видишь всю эту красоту. Просто не забываемо. Кстати, как оказалось, по Днепру столько кавалеров катается! Девушки, «сдаю» точку: вот где «крупная рыба»! – хохочет Оля. Как признается Цибульская, скорость она набрала довольно приличную. – Друг, который пригласил меня покататься, сначала сидел расслаблено, а потом держался за что только можно и просил меня так сильно не гнать, - смеется Оля. Вообще, в последнее время экс-«фабрикантка» увлеклась экстремальными видами спорта, хотя раньше любила поваляться на берегу моря. Так что теперь, после покорения водной стихии, Оля не прочь подняться в небо. Ведущая мечтает научиться управлять самолетом или вертолетом. – Я вообще думаю, что скоро весь Киев будет летать на вертолетах, которые заменят такси. Потому что те пробки, которые вернулись в город, просто невыносимы. Вот если бы приделать к своей машине крылья! – фантазирует Оля. Смотрите «Клипсы» на Новом канале по воскресеньям в 12.30