Верка Сердючка заменит Аллу Пугачеву на съемках украинского проекта-близнеца шоу «Две звезды». Примадонна отказалась участвовать в шоу «Звезда+звезда» на украинском канале «1+1» из-за ссоры с его руководством. На проекте знаменитую артистку заменит эпатажная Верка Сердючка. Никогда и нигде у Аллы Пугачевой не было таких верных поклонников, как на Украине. Они всегда готовы поддержать любые ее начинания. Именно поэтому для своих «Рождественских встреч» в 2010 году она выбрала украинскую столицу. Привыкшая ценить и уважать своих фанатов Алла Борисовна изначально приняла приглашение украинских телевизионщиков поучаствовать в съемках программы «Зiрка+Зiрка», которая является младшей сестрой российского шоу «Две звезды». Но личные отношения всегда играли для Пугачевой решающую роль, поэтому, поругавшись на личной почве с одним из членов компании-производителя проекта, Алла Борисовна ехать в Киев на съемки отказалась. - Сердючка стала лицом шоу, но ее амплуа пока держится в тайне, - рассказали Life Showbiz создатели шоу. - "Звезда+Звезда" - это вокальный конкурс, в котором принимают участие 28 звезд, 14 неожиданных дуэтов. На сцене зрители увидят известных актеров кино и театра, спортсменов, моделей, телеведущих и, конечно же, любимых исполнителей.