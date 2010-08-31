Кейт Мосс ушла из Topshop

В октябре модель выпустит последнюю коллекцию для сети магазинов Topshop, после чего прекратит трехлетнее сотрудничество с брендом. Наряды под брендом Moss fever порадуют поклонниц в 14-тый и последний раз. Стороны отпровергают слухи о ссоре, не сообщая подробностей о причинах разрыва. 36-летняя Кейт Мосс начала работать с Topshop несколько лет назад благодаря дружбе с боссом бренда - сэром Филипом Грином. "У Кейт есть другие обязательства, - туманно прокомментировал развод с моделью сэр Грин. - Это был фантастический опыт, как для нас, так и для нее. Но работа занимала все больше и больше времени, а на полную ставку Кейт просто не могла пойти". Предпоследняя осенне-зимняя коллекция 2009/2010 от Кейт Мосс для Topshop - в фотогалерее.