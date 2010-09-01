7 сентября, День Джаза от «Jazz in Kiev» на Гогольвесте. Начало в 20.00

7 сентября в рамках фестиваля ГОГОЛЬФЕСТ 2010 пройдет День Джаза от продюсерского центра «Jazz in Kiev». На Концертной сцене Киностудии им. А. Довженко (пр. Победы, 44, 6 павильон) выступят киевский ансамбль Lush Life и белорусское трио The Outsiders. Ведущий концерта – Алексей Коган. Начало в 20:00 Стоимость билета (сидячий амфитеатр) – 50 грн. В группу Lush Life, существующую уже около 5 лет, вошли известные киевские музыканты - Сергей Овсяников (гитара), Богдан Вильчик (гитара), Иван Литвинов (контрабас), Денис Боев (скрипка), Евгений Левкович (аккордеон) и вокалистка Диана Овсяникова. Изюминкой репертуара Lush Life, безусловно, можно назвать композиции в стиле Нot Сlub, или, как еще называют это направление, Gipsy Swing (он же - Jazz Manouche). Этот оттенок джаза, у истоков которого стоял легендарный французский гитарист Джанго Рейнхардт, сегодня слушается так же свежо и современно, как и в далеких 40-х. Gipsy Swing, переживающий сейчас в Европе свое второе рождение, пока еще не часто исполняется в Украине, и Lush Life можно назвать чуть ли не единственным украинским коллективом, представляющим это направление. Летом 2010 года ансамбль выпустил свой дебютный альбом «Кава з молоком», который и представит киевской публике на фестивале ГОГОЛЬФЕСТ. Павел Аракелян - один из интереснейших джазовых инструменталистов современной Беларуси, начавший выступать на фестивалях международного уровня уже в семнадцатилетнем возрасте. Cреди наиболее громких проектов с его участием - знаменитая фьюжн-группа «Apple tea», хардбоповый коллектив «Speakeasy» и собственный проект «The Outsiders», работающий в направлении бескомпромиссного современного джаза с большой долей авангарда и мультистилистики. В июне 2008 года «The Outsiders» стали обладателями Гран-При международного конкурса джазовых исполнителей в рамках фестиваля "Усадьба. Джаз" (Москва). В Киеве Павел Аракелян (саксофон, флейта, клавишные) выступит вместе с Людмилой Круковской (бас-гитара) и Андреем Мавриным (барабаны).