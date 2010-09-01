15 cентября, арт-клуб «44», рок-концерт Дэна Ротери (Dan Rothery)

15 сентября столицу Украины с визитом посетит канадский рок-исполнитель Дэн Ротери (Dan Rothery). Киевлян ожидает много хорошей и качественной музыки, которую музыкант представит в стенах арт-клуба "44". Уникальный и своеобразный стиль Дэна Ротери отображает влияние самых различных музыкальных направлений и жизненный путь музыканта, протекавший в интернациональной среде. Дебютный диск «Accidental», выпущенный компанией Universal Records Canada, писался в течении двух лет в звукозаписывающей студии Image Audio Studios с продюсером Джеффом Лонгом, известным по работам с такими мировыми звездами как Брайан Адамс и Дэниель Паутер. Этот альбом также привлек внимание и известного промоутера Бобби Гейла, в своё время открывшего Бон Джови. С его подачи синглы «Accidental Kisses», «Can't Go Home» и «Call To Here» заиграли в эфире североамериканских радиостанций. С помощью Image Artists International Ротери недавно начал покорять европейский рынок, выпустив в начале 2009 года в Европе новый сингл «Regret». В Украину канадского рок-певца в первый раз привез его продюсер Джефф Лонг, который женат на украинке и безумно этому рад. Сам Дэн также нашел свою любовь в Киеве, после чего и принял решение представить свою новую музыку именно украинскому слушателю.