Телеканал «Кино» поменял название на «2+2»

Телеканал "Кино", входящий в группу каналов "1+1", в новом телевизионном сезоне сменил название на "2+2". Как сообщается на сайте группы, планируется также расширение эфирного покрытия канала, сообщает Интерфакс-Украина. "В новом сезоне мы планируем увеличить эфирное покрытие телеканала "2+2" и представим много программ, ориентированных на молодых мужчин. Кроме спортивных трансляций и мультсериала "Симпсоны", мы предложим зрителю несколько рейтинговых западных сериалов и качественный кинопоказ", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы Александра Ткаченко. Телеканал "Кино" начал вещание в 2006 году.