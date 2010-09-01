Скончался создатель мультфильма «38 попугаев»

В Москве в возрасте 82 лет скончался режиссер-мультипликатор Иван Уфимцев, сообщает сайт animator.ru. Наиболее известной работой Уфимцева является серия мультфильмов "38 попугаев" по мотивам произведений писателя Григория Остера. Уфимцев был одним из создателей серии и выступил режиссером всех 10 мультфильмов. Кукольные мультики о приключениях Удава, Мартышки, Попугая и Слоненка были удостоены призов международных кинофестивалей в Португалии и Югославии. Также среди его работ есть мультфильмы "Осторожно, щука!", "Ежик плюс Черепаха", "Часы с кукушкой", "Лошарик" и другие. Уфимцев работал на студии "Союзмультфильм". Помимо анимационного кино он был известен как актер. В частности, Уфимцев снимался в нескольких сериях телесериала "Следствие ведут знатоки" и в фильмах "Если верить Лопотухину" и "Катька и Шиз". Также он сыграл роль полководца Александра Суворова в одном из рекламных роликов банка "Империал", который снял режиссер Тимур Бекмамбетов в середине 1990-х годов. В 2004 году Уфимцев был признан народным артистом России. Несколько лет назад Уфимцев пережил инсульт. Последние две недели он находился в коме.