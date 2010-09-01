Кэмерон сравнил масштаб экранизации Лавкрафта с «Чужими»

Джеймс Кэмерон в интервью журналу Wired пообещал, что экранизация "Хребтов безумия" Говарда Лавкрафта станет эпическим фильмом ужасом, сравнимым по масштабам с "Чужими". Режиссером картины, напомним, выступает Гильермо Дель Торо. По словам Кэмерона, он согласился участвовать в проекте в качестве продюсера (при том, что он не любит продюсирование) из-за Гильермо Дель Торо, с которым они хотели поработать вместе достаточно давно. Создатель "Титаника" также подтвердил, что экранизация Лавкрафта будет выполнена в 3D. Сюжет "Хребтов безумия" строится вокруг экспедиции Массачусетского университета в Антарктику. Там ученые обнаруживают останки неизвестных живых существ и каменные строения искусственного происхождения. На барельефах этих руин запечатлена история древней расы Старцев, прибывших на Землю задолго до появления человека. Ученые узнают, что эта раса, пережившая нашествие детей Ктулху, пала жертвой шогготов - собственных созданий, предназначенных для выполнения черновой работы. "Хребты безумия" являются одним из основополагающих произведений "Мифов Ктулху" - целого направления в жанре ужасов, родоначальником которого был Лавкрафт. В этом жанре в разное время оставили свои следы фантасты Август Дерлет, Фрэнк Лонг, Роберт Говард. Для Дель Торо новый проект, возможно, станет первой режиссерской работой после его ухода из "Хоббита". Ранее он уже объявил, что примет участие в новом проекте Disney "Дом с привидениями" в качестве сценариста.