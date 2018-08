22 сентября, арт-клуб «44», Гости из Милана - яркие NoTimeFor!

В этом году сентябрь, как и полагается началу сезона, весьма насыщен разнообразными интересными концертами, и вот еще один, который ни в коем случае не стоит пропускать! В столицу едут заводные ребята из Милана - NoTimeFor. Их европейское турне захватит Россию и Украину. В Киеве гостей стоит ожидать уже 22 сентября, где они отыграют сольный концерт в популярном арт-подвальчике клуба "44". NoTimeFor - это парни, которые играют яркий поп-панк и поверпоп. Собравшись в 2006 году, закадычные друзья Popi, Pizzo, Fede и Sergio решили создать команду и играть музыку для души. Но постепенно увлечение переросло в нечто большее, чем хобби, и ребята стали заниматься музыкой вплотную. Первым важным шагом была встреча с Andrea Fusini, продюсером знаменитой группы из Турина MELODY FALL, с которым команда записала 2 сингла - "Cutt Of The Movie" и "You Say Yes", которые очень быстро достигли внушительного успеха в интернете. В 2009 году последовала запись и выпуск дебютной пластинки NoTimeFor, получившая название "Dressed Up To Get Down". В том же месяце выходит видео кавер "Into The Groove" на песню Мадонны, стремительно набравший популярность в веб пространстве и принесший весомую популярность коллективу. Состав группы: Manuele Povolo Alvin Mojetta Ludovico Galletti Federico Galdangelo Marco Rizzo