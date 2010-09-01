18 сентября, Sunsay снова привезет в Киев отличное настроение и супер хиты!

Приезд этой харьковской группы уже стал хорошей традицией для «44». Имя Sunsay известно многим меломанам еще по группе «5nizza», но сольное творчество этого музыканта поражает не меньшей харизмой и талантом. Последнее выступление Сана, так зовут в жизни лидера группы Андрея Запорожца, собрало в стенах столичного клуба столько фанатов, что было сложно передвигаться. Но потрясающая энергетика, 2 часа лучших хитов и новинок из альбома «Дайвер» сделали свое. Зал пел в один голос песню за песней, все тексты были знакомы собравшимся досконально и наизусть. Это был вечер позитива, сюрпризов и настоящей качественной музыки! Чтоб также всем вместе позитивно войти в осень и не захандрить в дождливые вечера, музыканты из Харькова решили вновь посетить столицу и дружно поднять настроение собравшимся. В программе – любимые и всем известные хиты, композиции из последнего альбома «Дайвер», совместные дуеты с потрясающим битбоксером Fame. 18 сентября, Крещатик, 44-Б, 22:00. Вход – 100 грн.