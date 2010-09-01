Надежда Бабкина стала адвокатом в «Модном приговоре»

В рамках празднования трехлетия программы «Модный приговор», идущей на Первом канале, на роль модного адвоката была приглашена Надежда Бабкина. Первый спецвыпуск с артисткой в роли телеведущей вышел 26 августа. Со своей новой временной должностью певица справляется с легкостью, защищая право своих подзащитных на индивидуальность и собственный стиль и ловко раздавая им советы, сообщает Intermedia. Например, одна из пришедших на телепередачу женщин призналась, что ее беспокоит лишний вес, и Надежда Бабкина рассказала ей о том, как сама корректирует свою фигуру. Другая героиня «Модного приговора» испытывала чувство комплекса из-за разницы в возрасте с мужем: он моложе ее. Артистка, у которой такая же ситуация, предложила меньше обращать внимание на общественное мнение и разговоры вокруг, потому что главное – это счастье в отношениях.