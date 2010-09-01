Алина Орлова выпустит второй диск в России

Российский релиз нового альбома Алины Орловой «Mutabor» осуществит лейбл «Снегири музыка» 9 сентября. В Литве пластинка вышла в июле. «С момента выпуска «Дикой собаки динго» прошло два года, за это время произошло множество событий в эмоциональном плане и музыке, - рассказывает Intermedia Алина, - поэтому в «Mutabor» встречаются разноплановые песни, некоторые из них совсем не похожи на то, что я делала раньше. Этот альбом отражает мою творческую трансформацию». Название диска восходит к сказке Вильгельма Гауфа «История о халифе-аисте». «Mutabor» - это волшебное заклинание, произнеся которое, человек мог превратиться в любое животное. Алина Орлова комментирует название так: «Мне нравятся превращения, это способ выйти из себя. Превращения всегда есть в жизни, это движение». Концерты-презентации альбома состоятся 9 сентября в клубе «Космонавт» (СПб) и 10 сентября в Центральном Доме художника.