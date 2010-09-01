Группа «VRODA» — в полуфинале украинского отбора на «Евровидение»!

Группа «VRODA» вышла в следующий круг украинского отбора на конкурс «Евровидение». Вместе с ней в полуфинале будут соревноваться еще 34 талантливых отечественных исполнителя, среди которых опытнейшие участники прошлых конкурсов «Евровидение» — Верка Сердючка и Анастасия Приходько. Солистки группы Аня Заклецкая-Бурак и Оля Нестеренко от всей души благодарят всех своих поклонников, которые сопровождали их весь напряженный конкурсный день, поддерживали девушек во время выступления и не расходились до позднего вечера, пока не услышали своими ушами, что группа — в полуфинале! Но фаны «VRODA» практически не сомневались, что так и случится, тем более что группа спела свой суперхит «Журавли». Обворожительные девчонки смогли с первой минуты исполнения просто-таки влюбить в себя строгое жюри, которое в комментариях к выступлению больше интересовалось их дальнейшими планами, чем давало какие-то замечания по поводу услышанного. А известная теледива Руслана Писанка даже обещала свою помощь в качестве внешнего независимого консультанта, чтобы номер, с которым «VRODA» планирует выйти на главную сцену «Евровидения», был безупречным с точки зрения телевизионной картинки. Кстати, телезрители смогут увидеть репортажи обо всех перипетиях отборочного тура «Евровидения», в том числе выступление и эксклюзивное интервью группы «VRODA» на «Первом национальном», в цикле передач «Крок до зірок. Євробачення», трансляция которых начнется с 6 сентября. «Жюри конкурса требовало от всех выступлений профессионального уровня, достойного наибольшей песенной сцены Европы и 100-миллионной зрительской аудитории. Поэтому не удивительно, что половина исполнителей, которые прошли в следующий этап, являются хорошо известными личностями в украинском шоу-бизнесе. Выход дуэта в полуфинал украинской части «Евровидения 2011» — это, безусловно, победа молодой, но очень талантливой группы, — говорит Василь Ткач, продюсер группы. — Мы внимательно прислушивались ко всем пожеланиям и рекомендациям жюри, поэтому в полуфинале дуэт выступит еще более уверенно и ярко. К тому же дуэт подготовил просто необыкновенную по своему звучанию и энергетике песню — воздушную, современную и такую, которая могла родиться только на нашей земле».