Легендарный гитарист Слэш разводится с женой

Легендарный гитарист Guns'n'Roses Слэш разводится с женой Перлой Хадсон, с которой прожил в мире и согласии около девяти лет. Причина, как обычно, кроется в "непримиримых разногласиях". По словам одного из информаторов портала TMZ, сейчас между супругами отношения "крайне напряженные". Согласно документам, поданным в Верховный суд Лос-Анджелеса, музыкант настаивает на разделе опеки над детьми (у пары двое сыновей - восьми и шести лет), в свою очередь обязуясь выплачивать им и их матери содержание вплоть до совершеннолетия мальчиков. Напомним, что этот брак для Слэша - второй: с актрисой Рене Суран рокер развелся в 1997 году. Музыкант сочетался браком с новой избранницей, Перлой Хадсон, в 2001 году, но и их семейная жизнь не выдержала испытания временем.