Звезда «Бумера» стал отцом

Счастливое событие произошло на днях в семье звезды фильмов "Бумер" и "Обитаемый остров". Супруга актера Андрея Мерзликина подарила мужу третьего ребенка. В семье уже подрастают трехлетний сын Федор и полуторагодовалая дочка Серафима. Девочка ростом 54 см и весом 3,5 кг появилась на свет 25 августа в одном из московских роддомов. Мерзликин решил в этот раз все контролировать лично: сам отвез супругу в роддом и сам же присутствовал при родах. Убедившись, что все хорошо и роды прошли успешно, актер уехал на съемки за границу. Пока он находится в Германии, его жене помогает мама. "У нас все просто замечательно! - радуется прибавлению многодетная мать. - Управились за несколько часов. Теперь мы уже дома и с нетерпением ждем возвращения папы". Имя малышке пока не придумали, потому что Андрей и Аня специально не узнавали пол ребенка заранее, пишет "Комсомольская правда". Теперь все ждут возвращения отца семейства, чтобы у девочки быстрее появилось имя. К слову сказать, в последние дни августа пополнение произошло сразу в нескольких звездных семьях. Бывшая скандально известная участница телепроекта "Дом-2" телеведущая Алена Водонаева впервые стала мамой. Она родила сына. Это стало для многих сюрпризом, потому что свою беременность девушка тщательно скрывала от общественности и папарацци. На одного мужчину больше стало в семье теннисистки Анастасии Мыскиной. 30 августа она подарила своему мужу второго сына. Во время беременности знаменитая теннисистка, которая по окончании спортивной карьеры перебралась на телевидение, где комментирует теннис и выступает в роли ведущей, героически отказалась уходить в декретный отпуск.