«Рестлер» и «Черный лебедь» задумывались как один фильм

Режиссер Даррен Аронофски заявил, что задумывал фильмы "Рестлер" и "Черный лебедь" как единый проект, сообщается на сайте Collider со ссылкой на канал MTV. "Когда-то я работал над проектом, в центре сюжета которого был роман между балериной и рестлером. А потом этот проект распался на два фильма", - заявил Аронофски. Он также заявил, что видит много общего между поединками рестлеров и балетом. С точки зрения режиссера, и то, и другое является искусством. Аронофски выразил надежду, что зрители также смогут найти общие черты у фильмов "Рестлер" и "Черный лебедь", а какой-нибудь кинотеатр продемонстрирует фильмы на сдвоенном кинопоказе. Драма "Рестлер" вышла на экраны в 2008 году. Главную роль в фильме исполнил Микки Рурк. Фильм принес Аронофски "Золотого льва" - главную награду Венецианского кинофестиваля. "Черный лебедь" - последняя на сегодняшний день режиссерская работа Аронофски. Это психологический триллер, рассказывающий о конфликте двух балерин. В картине заняты Натали Портман, Венсан Кассель, Мила Кунис и Вайнона Райдер. Показом фильма в среду, 1 сентября, откроется 67-й Венецианский кинофестиваль.