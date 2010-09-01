Анастасия Волочкова снова готовится к свадьбе

Имя скандальной звезды Анастасии Волочковой снова окружено сплетнями и слухами. На сей раз светская тусовка обсуждает брачные планы балерины. Поговаривают, что новый роман Волочковой и чилийского бизнесмена дона Мигеля вот-вот закончится обменом кольцами и звоном свадебных колоколов. На днях эта любовная история сделала очередной виток и дала новый повод для пересудов и догадок – останется ли после замужества Волочкова в России или все же переедет в теплые края. К тому же, как говорят в окружении танцовщицы, дон Мигель не раз намекал, что к семейной жизни давно готов. И в доказательство серьезности намерений даже готов подарить Волочковой своего лучшего скакуна и лично привезти его в столицу. "Мне нравится, что в моей жизни появился мужчина, который за мной ухаживает. Нравится, что можно снова опереться на крепкое мужское плечо. Мне кажется, что я снова обрела счастье", - делится с "Московским комсомольцем" своими ощущениями Анастасия. Тут бы, как говорится, и сыграть свадебку. Кстати, в окружении балерины поговаривают, что дон Мигель подарил Волочковой кольцо. Анастасия подарок приняла, но скоропалительному браку все еще противится. "У нас все хорошо, но это не значит, что надо сразу бежать за обручальным кольцом и созывать свадьбу. Об этом я вообще пока не задумываюсь. Мне пока хорошо и в этом статусе", - категорично заявляет потенциальная невеста. С доном Мигелем балерина познакомилась во время путешествия по Южной Америке. Впрочем, как уверяет сама балерина, прельстил Мигель не богатством, которое, к слову, даже прожженным хищницам внушает трепет, а обходительностью. Немаловажно, что новый избранник Волочковой разведен. "Дон Мигель - прекрасный человек. Он пришел на мой концерт в Сантьяго. И, поверьте, на момент знакомства я не знала, какое у него состояние. Он появился даже без цветов! Обычный зритель. Пригласил на ужин. Был ненавязчив, - рассказывает Анастасия. - Я не хожу на свидания такого порядка одна. Взяла своего директора и партнера по сцене. Мы прекрасно пообщались. И дон Мигель пригласил нас к себе на ранчо. Но я решила поехать одна. Чем закончится этот горячий чилийско-российский роман пока непонятно, даже сама Анастасия не слишком внятно говорит о возможном совместном будущем. "Что будет дальше? Мигель говорит, что готов прилететь в Москву по первому зову. Если честно, я его жду", - поделилась своими чувствами балерина.