Дженнифер Лопес хочет спеть с Канье Уэстом

Дженнифер Лопес перенесла выход нового студийного альбома под названием «Love?» на неопределенное время. Кроме того певица расторгла контракт с лейблом Epic Records, перейдя под крыло компании Island Def Jam. Все эти перемены повлияли на ее музыку. По словам артистки, она хочет продолжать свои музыкальные эксперименты. И в качестве одного из них она назвала дуэт с рэпером Канье Уэстом. В своем микроблоге Дженнифер Лопес написала: «Мне бы очень хотелось поработать с таким крутым музыкантом, как Канье».