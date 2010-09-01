В Болливуде снимут кино о детстве Христа

В Болливуде снимут фильм об Иисусе Христе, сообщает AFP. Значительная часть ленты будет посвящена детству Сына Божьего. Режиссером картины выступает Сингитам Шриниваса Рао, а производством займется компания Aditya Productions. Предполагаемый бюджет - 30 миллионов долларов. Снимать картину планируется в Индии и Израиле. Примечательно, что для работы над фильмом приглашен гример Кристиен Тинсли ("Страсти Христовы"). По данным The Daily Telegraph, Рао намерен следовать традиции индийского кино, в котором роли в том числе и взрослых религиозных фигур исполняют дети (этот прием, в частности, призван подчеркнуть невинность персонажей). Кроме этого в сюжет фильма будут органично вплетены 7 песен. Создатели подчеркивают, что выпустят картину в международный прокат - в Индии всего 2,3 процента населения страны христиане. Последним крупным фильмом, обращавшимся к теме жизни Христа, была картина Мела Гибсона "Страсти Христовы", которая вышла в прокат в 2004 году. Выход ленты спровоцировал протесты по всему миру; в частности фильм Гибсона обвиняли в пропаганде антисемитизма.