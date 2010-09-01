Рок-группа U2 и НАСА выпустили космический видеоролик

Известная ирландская рок-группа U2 и НАСА выпустили видеоролик о своем сотрудничестве в космосе: год назад музыканты и члены экипажа Международной космической станции (МКС) сделали совместную запись своей беседы во время прямого телесеанса связи, фрагменты которой U2 теперь транслирует на концертах в рамках гастрольного тура по всему миру, говорится в сообщении НАСА. "Работа с U2 была нетипичной для НАСА," - отметил помощник администратора американского космического агнтства Билл Герстенмайер. "Мы поддержали их идею показывать ролик с участием космонавтов во время концертов, с тем, чтобы все больше самых разных людей узнавали о Международной космической станции и важной работе, которую мы делаем на орбите", - сказал он. С музыкантами беседовали находившиеся тогда на МКС Боб Тирск от Канадского космического агентства, Коити Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований, а также российские космонавты Геннадий Падалка и Роман Романенко. Романенко также присутствовал на концерте U2 в Москве и встретился с группой перед началом шоу.