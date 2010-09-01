Вику Боню обокрали в Монако

1 сентября 2010, 12:31

Виктория Боня проводила свои летние каникулы сначала в Лос-Анджелесе, а потом отправилась на юг Франции в Монако. Последний день отдыха светской львицы омрачил неприятный инцидент. Накануне отлета 31-летняя телеведущая решила как следует погулять. Она поужинала в японском ресторане, выпила сакэ и встретилась с подругой, которую не видела пять лет. Девушкам так было весело, что они и не заметили, как модный клуб в центре города, где они проводили ночь, опустел. "Я лишь помню, как в баре не осталось никого кроме нас с Оксаной, нас мило попросили удалиться, что мы и сделали, - вспоминает Вика. - По дороге в отель к нам привязались два малолетних француза лет пятнадцати. Мы о чем-то болтали, и вдруг я поняла, что исчез мой телефон". Девушки не растерялись и схватили одного из молодых людей. Вика побежала к полицейской машине, которая стояла на другой стороне улицы, просить о помощи. "Второго парня уже ветром сдуло. Полицейские вышли, поговорили с мальчиком, пояснив, что, если друг не вернет телефон, в милицию поедет он. И, о чудо, полицейский вдруг вручает мне мой iPhone 4G со всеми фотками с отдыха и видео", - радуется Боня. К слову сказать, большую часть отдыха Вика Боня провела именно в барах и клубах, а не на пляже, как планировала. "В моих планах было побольше плавать и загорать, а получилось, что вечером я ходила на танцы, а днем спала до трех часов. Не стыдясь, скажу, мне было в кайф так отдыхать. Я танцевала до упаду в клубе, потом, раздирая ноги в кровь, шла босиком домой, с туфлями в руках и быстрым шагом", - поделилась телеведущая в своем блоге.

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