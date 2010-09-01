На Венецианском кинофестивале прозвучат песни Брайана Ферри, T.Rex и The Police

Сегодня в Венеции стартует 67-й Венецианский кинофестиваль. Он является одним из старейших мероприятий такого рода. Конкурсная программа фестиваля включает 23 картины из разных стран мира. Особого внимания заслуживает работа режиссера Софии Копполы. Для дочери легендарного Фрэнсиса Форда Копполы фильм под названием «Где-то» является всего четвертой полнометражной кинолентой. Сюжет картины рассказывает о голливудском актере, который пересматривает отношение к жизни благодаря дочери-подростку. Любопытна эта картина своим саундтреком – в фильме звучат песни Брайана Ферри, T.Rex и The Police. Россию в основном конкурсе представляет режиссер Алексей Федорченко. Его полнометражка под названием «Овсянки» («Тихие души» - в зарубежном варианте) рассказывает о мужчине, который после смерти своей жены отправился в путешествие по местам их медового месяца. Кроме того, в программе «Горизонты» представлены еще три отечественные кинолетны. Откроет 67-й кинофестиваль картина Даррена Аронофски «Черный лебедь», в которой снимались Натали Портман, Венсан Кассель, Вайнона Райдер и Мила Кунис. Фильм рассказывает про историю соперничества двух балерин. А завершится Венецианский кинопраздник показом ленты «Буря» - экранизации одноименной пьесы Шекспира, в которой главный герой Просперо по воле режиссера Джули Тэймор превратился в героиню по имени Проспера в исполнении Хелен Миррен. Председателем жюри является Квентин Тарантино