Исполнительный продюсер международного песенного конкурса «Евровидение» покидает пост

Сванте Стокселиус принял решение подать в отставку с занимаемого поста. Такая информация размещена на официальном сайте конкурса, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сванте Стокселиус официально отойдет от дел в конце 2010 года. Последним организованным им конкурсом станет детское "Евровидение-2010", финал которого состоится 20 ноября в "Минск-Арене". Как отметил руководитель двух музыкальных марафонов от имени Европейского вещательного союза (ЕВС), ему было очень приятно работать с командой ЕВС на протяжении нескольких лет. "Восемь лет назад я принял это предложение. В то время конкурс "Евровидение" находился как бы на пересечении нескольких дорог, определяющих его дальнейшее развитие. Сейчас "Евровидение" превратилось в большое телевизионное развлекательное шоу. После успехов в Москве и Осло я решил, что мне пора отойти от дел и дать дорогу другим специалистам, которые выведут конкурс на новый уровень", - сказал именитый продюсер. Сванте Стокселиус сделал для "Евровидения" очень много. Под его руководством был подготовлен логотип конкурса, найдены многочисленные европейские спонсоры, организованы отборочные полуфиналы, приглашены представители профессиональной судейской коллегии. Директор ЕВС Йорген Франк с уважением отнесся к решению Стокселиуса. "В лице Сванте мы прощаемся с очень уважаемым коллегой. Это один из высокопрофессиональных продюсеров Европы, который сыграл большую роль в продвижении конкурса. Мы благодарим его за организацию обоих музыкальных состязаний и надеемся, что он будет с нами на предстоящем в ноябре нынешнего года VIII детском "Евровидении", - отметил Йорген Франк. Сванте Стокселиус пришел на пост продюсера детского и взрослого "Евровидения" в 2003 году и руководил детским и взрослым конкурсами на протяжении восьми лет.