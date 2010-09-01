Культовый мультфильм в Украине хотят приравнять к порнографии

1 сентября 2010, 13:12

Национальная комиссия по вопросам общественной морали решила создать комиссию в составе МВД и Министерства культуры для определения, является ли мультфильм South Park порнографией. В частности, на своем заседании комиссия попыталась определить моральные качества мультфильма South Park, а также комедийного сериала «Наша Russia». В последнем авторов жалобы возмутило то, что герои называли друг друга «козлами», «суками» и обещали «засунуть в жопу свисток». Однако, поскольку представители канала на заседание не явились, члены комиссии оставили сериал в покое, передает КоммерсантЪ-Украина. А вот к «MTV Украина» у членов НЭК возникло больше всего вопросов, после того как на экране показали одну из серий мультсериала South Park, в которой один из героев рассказывал, как он «взял в рот пипиську своего друга». «Я не вижу здесь порнографии. И вообще, этот сериал запрещен только в трех странах – Иране, Сингапуре и Малайзии. Запретив его, мы ударим по демократическому имиджу Украины»,– заявил директор программ Международного фестиваля мультипликационных фильмов «Крок» Александр Шпилюк. «Мы ничего не запрещаем, а только рекомендуем. Не показывайте тут свою неосведомленность!» – перебила его член комиссии Лилия Григорович. В дискуссию вмешался и главный сексопатолог Министерства здравоохранения Игорь Горпинченко, который заявил, что продемонстрированные кадры являются «словесной порнографией, которая влияет на детей». «Во-первых, у нас есть прокатное удостоверение на этот мультфильм, а во-вторых, его показывают после десяти вечера, когда дети уже спят», - возразила программный менеджер «MTV Украина» Мария Панченко. В итоге члены НЭК все же решили не признавать серию мультфильма порнографической, а создать комиссию. Отметим, американский мультсериал South Park начал выходить в США в 1997 году как сериал для взрослых, высмеивающий недостатки американской культуры. В 2002 году он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как «анимационный фильм с наибольшим использованием ненормативной лексики».

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