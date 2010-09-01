Лика Кремер в третий раз стала мамой

Ведущая программы «Частная жизнь» Лика Кремер родила мальчика в одном из элитных роддомов столицы. Поздно вечером муж 33-летней телезвезды привез ее в клинику, где роженицу уже ждали врачи. После осмотра Лику сразу отправили в родильный зал. Около 4 часов утра на свет появился здоровенький мальчик с богатырским весом 4 килограмма 130 гр и ростом 54 см, пишет Life. Муж телеведущей остался поддержать любимую, но при родах присутствовать не стал, а дожидался за дверями отделения. У Лики это уже третий ребенок. Чуть больше года назад она родила девочку, а старшему сыну Антону скоро исполнится 3 года.