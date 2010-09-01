Lar$on выпускает новый альбом

Пуленепробиваемый тру рэппер Lar$on вернулся, чтобы своими уличными сагами разоблачить зло, которое пропитало жизнь в его гетто. В своем втором альбоме "Я не такой как все" он уверенно бросает вызов фальши как будто знает, что его оберегает ангел-хранитель. То, о чем большинство молчит и лишь некоторые шепотом обсуждают на кухнях, Lar$on кричит в полный голос, потому что он может себе это позволить: за ним стоит респект и армия его людей. Помимо остросоциальных тем в альбом гармонично вплетена приятная лирика, которая придала ему светлых красок. Несомненно, это самый ожидаемый уличный альбом осени 2010 года. Треклист: 01. Интро 02. Моя история 03. Киеву 04. Я не такой как все 05. наша жизнь 06. Памяти 2pac 07. Покажи грудь 08. Развод 09. Лёня космос 10. Студентка эскимо 11. Прощай 12. Слуга народа 13. Мажоры 14. Наркота 15. Стерва 16. Чемпион 17. Я не такой как все (Dj Slava Flash radio RMX) 18. Мажоры (Dj Slava Flash radio RMX) 19. Покажи грудь (Dj Alfred radio RMX) 20. Студентка эскимо (Dj Alfred radio RMX) 21. Студентка эскимо (Dj Flashtronica radio RMX#2) 22. Стерва (Dj Flashtronica radio RMX)