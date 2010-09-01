Определены финалисты ТЭФИ-2010 среди операторов и документалистов

Финалистами Национального телевизионного конкурса "ТЭФИ-2010" стали, в частности, операторы телефильмов "Адмиралъ" и "Туман", телепрограммы "Жестокие игры", а также сценаристы и режиссеры документального фильма "Тайны смерти", сообщила в среду пресс-служба Фонда "Академия Росийского телевидения" (АРТ). Тройки финалистов выбрали члены АРТ, входящие в профессиональные гильдии "Операторов" и "Документалистов". Заседания гильдий, на которых члены АРТ голосуют и определяют тройки финалистов и лауреатов премии "ТЭФИ-2010", начались в понедельник. До пятницы им предстоит выбрать финалистов в прочих номинациях, в частности, "Программа о науке", "Информационно-развлекательная программа", "Специальный репортаж". В финал в номинации "оператор телевизионного художественного фильма/сериала" вышли Томаш Августынек ("Непобедимый"), Игорь Гринякин и Алексей Родионов ("Адмиралъ") и Дмитрий Яшонков ("Туман"). Лучшими операторами документального фильма/сериала могут стать Дмитрий Багин за картину "Всюду жизнь", а также Платон Конухов и Олег Кириченко за фильмы "Тайны смерти" и "Тайны любви". За звание лучшего оператора телепрограммы поборются Иван Макаров ("Севастопольские рассказы"), Денис Ерышев ("Жестокие игры") и Илья Грачев ("Новинки Технологий"). Финалистами в номинации "телевизионный документальный фильм" стали "Герман и Кармелита", "Зворыкин Муромец" и "Массовка". Тройку финалистов в номинации "телевизионный документальный сериал" составили "Великая тайна" ("Битва за Москву"), "Концлагеря. Дорога в ад" и "История российского шоу-бизнеса". На премию претендуют сценаристы и режиссеры телевизионных документальных фильмов/сериалов "Иосиф Бродский. разговор с небожителем", "Венская государственная опера" (цикл "Оперные театры мира"), "Тайны смерти", "Зворыкин Муромец". Торжественная церемония вручения премии "ТЭФИ-2010" - "Профессии" пройдет 20 сентября в отеле "Ренессанс Москва Монарх Центр". Церемония награждения "ТЭФИ-2010" - "Лица" состоится 25 сентября в Михайловском театре в Санкт-Петербурге.