Выходит переиздание последнего альбома Scorpions

Ветераны немецкой рок-сцены Scorpions выпускают переиздание своего последнего альбома «Sting In The Tail». Эта работа является 17 полноформатным лонгплэем в истории этого легендарного коллектива. По заявлению самих музыкантов, он стал их последней студийной пластинкой, ознаменовавшей 45-летие коллектива. Релиз состоялся в феврале этого года, после чего группа отправилась в долгое мировое турне. Переиздание будет включать в себя 5 бонус-треков: «Dreamer», «Too Far», «Miracle», «Thunder & Lightning» и «The Good Die». Последняя композиция является дуэтом с финской рок-певицей Тарьей Турунен, которая сейчас успешно продолжает сольную карьеру после ухода из популярной группы Nightwish. Кроме того в подарочное издание войдет DVD, на котором поклонники смогут увидеть несколько концертных записей Scorpions, сделанных во время текущего концертного тура.