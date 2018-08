Леонард Коэн выпускает новый live-альбом

В конце сентября в продаже появится новый концертный альбом легендарного музыканта Леонарда Коэна. Пластинка под названием «Songs From A Road» является своеобразным продолжением работы «Live In London», вышедшей в 2008 году. Новый концертник был записан в ходе мирового тура Коэна, которое продолжается и по сей день. Этот альбом будет содержать самые узнаваемые песни музыканта, такие как «Waiting for the Miracle», «Bird on the Wire», «Hallelujah», «Suzanne». Напомним, что единственный концерт Леонарда Коэна пройдет в Москве 7 октября этого года в Государственном Кремлевском Дворце.