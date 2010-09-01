В школе на Петю Дмитриченко девочки не обращали внимания

Одноклассницы Петра Дмитриченко предпочитали засматриваться на старшеклассников, а не на юного белобрысого мальчугана. Но Петр не унывал так, как мысли его в школьные годы гораздо больше занимали звезды, нежели женские юбки. - Где-то класса до девятого минимум на меня девушки не реагировали вообще, да и я не понимал, зачем одноклассники бегают за девчонками, дергают их за косички и подкладывают им в портфели открытки на праздники. Я рос вместе с сестрой, практически моей одногодкой, поэтому воспринимал девчонок как равных, с которыми можно поиграть в квача и даже подраться, ну уж никак не уступить место в автобусе, - вспоминает о своем детстве певец. Петр Дмитриченко окончил школу в городе Ровеньки Луганской области, а его любимым предметов была не физкультура, а физика. - Меня завораживали уроки о планетах Солнечной системы, законах земного притяжения, строении атомов. Я даже пересаживался с последней на первую парту на уроках физики и конечно в табеле по физике у меня всегда были только пятерки в отличие от других предметов, за которые я получал даже тройки, - признался Петр Дмитриченко.