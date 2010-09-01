Актер Гоша Куценко: Хочу жениться на одесситке

В Одессе российский актер Гоша Куценко выступил в роли рок-певца. Так «антикиллер» презентовал свой дебютный музыкальный альбом My world. «Музыканты — самые счастливые, нерациональные люди. А я тоже хочу быть счастливым! Очень люблю Одессу. Создается впечатление, что там все люди счастливы и живут, как в раю. Даже подумываю, чтобы жениться на одесситке и навсегда переехать к морю», - признался «Известиям в Украине» Куценко. Что касается критики его музыкальных данных, то Куценко относится к ней с юмором: «Когда вышел диск, я сразу зашел в интернет посмотреть, что говорят люди. Там столько уже комментариев написано о том, что случилось самое страшное на Земле — запел Куценко, и масса нецензурной брани! Это прекрасно, если комментируют, значит слушают»