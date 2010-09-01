Шансы Майкла Дугласа на выздоровление от рака гортани - 80%

65-летний голливудский актёр Майкл Дуглас впервые после поставленного ему врачами диагноза дал интервью в телешоу Дэвида Леттермана Late Show на американском телеканале CBS, передаёт Би-Би-Си. По словам Дугласа, он уже начал курс лечения от рака и врачи убеждают актёра, что шансы его полного выздоровления составляют 80%. В августе у актёра диагностировали рак гортани. Ему предписали восьминедельный курс химиотерапии. Дуглас появился в шоу Леттермана в рамках рекламной кампании нового фильма "Уолл-стрит 2: Деньги никогда не спят", премьера которого намечена на 24 сентября. За исполнение главной роли в фильме "Уолл-стрит" Дуглас в 1987 году получил премию "Оскар".