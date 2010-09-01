СКОРО! Премьера нового сезона шоу «Народная звезда»

18 сентября в 17.00 на телеканале «Украина» состоится премьера третьего сезона шоу «Народная звезда». В первых выпусках программы зрители увидят, как проходили отборы народных участников, как они боролись за шанс выйти на одну сцену со звездой. Вы узнаете, что привело участников на кастинги, и какие мечты они надеются реализовать в этом проекте. Кроме того, прямо на ваших глазах известные эстрадные исполнители будут выбирать себе пару из тех счастливчиков, которых высоко оценило строгое жюри кастингов – педагог по вокалу, у которой училась практически вся украинская современная эстрада, Наталья Медведева, метр шоу-бизнеса - музыкальный продюсер Сергей Грачев и легендарный композитор Владимир Быстряков. Поддерживать участников на сцене будут бессменные ведущие шоу: Максим Нелипа и Снежана Егорова. Со времени последнее эфира в их жизни многое изменилось. В семье Максима произошло пополнение – родилась дочь Машенька, а кроха Снежаны подросла и готова сопровождать маму на прямые эфиры. «Во время съемок первого сезона я была беременна, во время второго– дочь приезжала на съемки вместе со мной: я ее кормила грудью. Теперь она уже самостоятельная. Будет сидеть в зале и хлопать маме», - рассказывает Снежана. А в арт-кафе, как всегда, участников шоу будет встречать Ирма Витовская, которая вместе с друзьями и родными конкурсантов будет поддерживать только что выступившие пары и создавать теплую атмосферу в ожидании результатов зрительского голосования. Оценивать дуэты будет уже полюбившееся украинским зрителям жюри: актрисы Барбара Брыльска и Анастасия Заворотнюк, а также композитор Владимир Быстряков. Однако решающим, как и прежде, станет голос телезрителей, которые смогут поддержать своих фаворитов с помощью смс и телефонных звонков. В новом сезоне к команде проекта присоединится талантливый украинский режиссер Катя Царик. Создатели программы обещают - с ее приходом звезды шоу засияют еще ярче!